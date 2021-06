Aleac mantém veto a PL que punia favorecimento à fura-fila da vacina no AC       

A Assembleia Legislativa do Acre decidiu nesta terça-feira (1) manter o veto total do governador Gladson Cameli ao projeto de lei número 7 de autoria do Edvaldo Magalhães.

Esse PL punia servidor público que colabora ao não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários definidos nos planos nacional e estadual de imunização contra Covid-19. O veto foi mantido por 11 votos favoráveis.

Meire Serafim, Antônia Sales, Manoel Moraes, Daniel Zen, Jenilson Leite, Neném Almeida, Jonas Lima e Edvaldo Magalhães votaram pela derrubada do veto.

Gladson Cameli vetou o PL com base no artigo 58 da Constituição Estadual. “As razões do veto apresentadas pelo governador são evidentes”, disse o Líder do Governo, Pedro Longo, lembrando que a matéria invade competência de outros poderes.

O autor da matéria, Edvaldo Magalhães, disse que a Aleac não pode se envergonhar do que aprova. O PL foi aprovado pela unanimidade da Aleac e, segundo ele, o veto é político.