Policia Civil prende suspeito de furto e recupera motocicleta em Rio Branco

Ascom/ Policia Civil

Na manhã desta terça-feira, 18, a Polícia Civil por da Delegacia da 1ª Regional com apoio do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI) lograram êxito em prender em flagrante delito o nacional W.S.C, de 27 anos, que trafegava com uma motocicleta produto de furto, sendo capturado no pátio do posto de combustíveis Piracema, rotatória de entrada da Estrada Transacreana.

O veículo havia sido furtado no dia anterior, na Rua Veterano Manoel de Barros, bairro Jardim Nazie, por volta das 14h, enquanto a vítima participava de um curso.

Foi descoberto que o criminoso estava tentando vender a moto através de postagens em site de vendas OLX sendo evitado que terceiros de boa fé tivessem prejuízo econômico.

O preso foi encaminhado à Delegacia de Flagrante (DEFLA) para os procedimentos legais para que fique à disposição da justiça.

A motocicleta irá passar por perícia e em seguida restituída ao proprietário.