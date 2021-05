Sesc e Deck entregam alimentos na 2ª etapa de campanha em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC), em parceria com a rede de restaurantes Deck, realizou nesta sexta-feira, 14, a entrega de doações de alimentos da Campanha Deck para Todos, feita em conjunto. Desta vez, as instituições beneficiadas foram a Associação Shalom, atendendo 120 famílias do bairro João Eduardo com kits de alimentos, contendo arroz, macarrão, feijão, farinha e café; e a Casa Terapêutica Reconstruindo Vidas com arroz, macarrão e farinha de mandioca.

O sócio do Deck, Paulo Felício, afirmou estar muito feliz com a campanha, e que a ideia é que a parceria funcione como forma de levar o exemplo a outros empresários para novas campanhas.

“Graças a Deus, a campanha foi um sucesso. Queremos que outros empresários tenham iniciativas semelhantes”, explicou o empresário, enfatizando que, por meio da campanha #deckparatodos, tem trocado um prato comprado por outro que vira uma doação.

A presidente da Associação Shalom, Vângela Cristina Rocha, que recebeu os kits, informou que a parceria com o Mesa Brasil veio em boa hora. “Muitos aqui da nossa comunidade só comem verduras porque o Mesa Brasil nos ajuda semanalmente; essa [doação] veio num momento muito difícil.”, explicou.

A coordenadora do Programa Mesa Brasil do Sesc no Acre, Marizete Melo, explicou que entregas como as desenvolvidas nesta sexta são mais uma etapa da parceria. “Nós sabemos que a Covid-19 mata, mas a fome também. Por isso, não medimos esforços para ajudar as pessoas, porque este é o trabalho do Sesc. Esperamos que consigamos levar o exemplo e mais pessoas se unam neste momento, com novas parcerias”, finalizou Marizete.

O Mesa Brasil Sesc

Atualmente, mais de 14 milhões de brasileiros passam fome no país (FAO 2019). Além disso, o Brasil está entre os países com maiores índices de perda e desperdício de alimentos. Uma equação difícil de fechar. Como pode existir fome de um lado e tanto desperdício de outro? O Mesa Brasil Sesc, desde 1994, contribui para mudar esse cenário. A Rede de banco de alimentos combate a fome e o desperdício, a partir de parcerias, e transforma a vida de crianças, jovens, adultos e idosos em todo o Brasil.