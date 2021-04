A Nasa realizou nesta segunda-feira o primeiro voo do helicóptero Ingenuity em Marte. A transmissão ao vivo da operação começou às 7h15 no horário de Brasília, quando era esperado que os primeiros dados chegariam a Terra, três horas após o voo. Cerca de 40 minutos depois, a agência confirmou que a iniciativa foi bem-sucedida.

A primeira imagem atestando que o helicópeto saiu do solo mostrou a sombra do aparelho. Logo depois, foi possível conferir em vídeo o voo do Ingenuity. Após a primeira tentativa, os engenheiros planejam realizar mais voos nas próximas semanas. O aparelho movido a energia solar precisa descansar de quatro a cinco dias entre cada operação.