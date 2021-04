Lembrete: adesão ao Refis 2021 foi prorrogado para 30 de junho no Acre

É importante os contribuintes estarem atentos: a Secretaria da Fazenda do Acre prorrogou para 30 de junho o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal do ICMS (Refis) 2021.

O Refis é destinado a estimular o pagamento de créditos tributários por meio da redução de multas punitivas e moratórias e dos juros de mora e concessão de parcelamento, de forma a facilitar a negociação de débitos fiscais relacionados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Para participar do programa, o contribuinte deve possuir débitos, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive ajuizados, vencidos até 31 de julho de 2020, ou cujos fatos geradores tenham ocorrido até 30 de junho de 2020, observadas as condições e limites estabelecidos no Convênio ICMS 139/2018 e suas alterações.