Biopirataria: PF prende homem que levava plantas raras para a Bolívia usando o Acre como rota

A Polícia Federal prendeu em flagrante hoje (14/4) um homem que transportava em sua bagagem 28 mudas de antúrios (Philodendron spiritus-sanci), espécie nativa e endêmica do estado do Espírito Santo. A prisão ocorreu no aeroporto de Rio Branco/AC.

De acordo com o que foi apurado, o IBAMA de Campo Grande/MS entrou em contato com a Polícia Federal e a informou a respeito de um homem do estado do Espírito Santo que teria se deslocado de avião de São Paulo para Campo Grande, na noite do dia 13/4, transportando mudas de plantas raras, ameaçadas de extinção.

Conforme a denúncia, na data de 14/4, o suspeito alugaria um veículo para se deslocar até a cidade de Corumbá, onde encontraria com uma mulher que lhe daria suporte para transportar tais mudas de barco pelo Rio Paraguai até a Bolívia.

De imediato foram realizadas diligências visando identificar e localizar o suspeito. Com os levantamentos foi possível identificar o homem e localizá-lo em um voo com destino a Rio Branco/AC, tendo em vista que a fronteira Brasil/Bolívia entre as cidades de Corumbá (Brasil) e Puerto Quijarro (Bolívia) encontra-se fechada.

A PF realizou a abordagem do indivíduo no aeroporto de Rio Branco. Em sua bagagem foram encontradas 28 mudas de antúrios (Philodendron spiritus-sanci), espécie nativa e endêmica do estado do Espírito Santo. Por ser uma planta extremamente restrita, essa tem sido almejada por muitos colecionadores de plantas ornamentais gerando pressão sobre à espécie.

O preso foi atuado em flagrante pela prática do crime previsto no art. 38-A, com causa de aumento de pena prevista no art. 53, inciso II, alínea c, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

As plantas apreendidas serão encaminhas ao Jardim Botânico no Rio de Janeiro/RJ.