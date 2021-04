Você consegue ter tempo para relaxar na sua rotina? Se desligar do trabalho, experimentar coisas novas, passar um tempo de qualidade com sua família pode ter se tornado um desafio nos últimos tempos. Como a pandemia afetou os seus momentos de lazer?

Essencial para o desenvolvimento individual e comunitário, o lazer contribui para a manutenção da saúde física e mental, e para o bem viver. Para marcar sua importância para a sociedade, na sexta-feira, 16, ocorre o primeiro Dia Mundial do Lazer. O evento acontece de forma remota, às 14 horas, no YouTube e Facebook do Sesc no Acre.

Para o recreador do Sesc Israel Assem, eventos como este elevam a intuição nesse período. “Mesmo com a pandemia, o Sesc não para com suas ações de lazer, mesmo que de forma virtual, procuramos atender nosso público”, disse.

A celebração é uma iniciativa da Organização Mundial do Lazer (WLO), e será realizada pelo Sesc em conjunto com o WLCE/USP (Centro de Excelência em Estudos do Lazer), o LAGEL (Laboratório de Gestão das Experiências de Lazer) e instituições parceiras em mais de 17 países.

Dia Mundial do Lazer

O objetivo da criação de uma data global para o lazer – em um momento que a busca por modos para desfrutar o tempo livre de maneira saudável, segura e divertida nunca foi tão necessária – é destacar a sua importância para a sociedade, além de ampliar as possibilidades dessa manifestação e promover a reflexão sobre os acessos e as dificuldades ainda existentes.