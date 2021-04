Com apoio do Idaf, PC deflagra Operação Boi Fantasma em Rondônia

Na manhã desta terça-feira (13), a Polícia Civil em conjunto com a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia (Idaron), deflagrou a ‘Operação Boi Fantasma’ para combater crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, corrupção ativa, crimes tributários e lavagem de capitais.

De acordo com a Polícia Civil os suspeitos simulavam a movimentação de bovinos, colocado em risco a saúde dos animais e expondo o rebanho bovino da região ao risco de contaminação por aftosa e brucelose.

Até o momento sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Cacoal (RO), Ariquemes (RO), Nova Mamoré (RO) e Lábrea (AM). Em todas essas localidades, a Idaron realizou a fiscalização administrativa.

Por meio de nota, a polícia afirmou que a “operação resultou na coleta de informação e provas importantes para o prosseguimento das investigações, duas prisões em flagrante por porte irregular de arma de fogo e apreensão de cinco armas de fogo.”

A Idaron, em conjunto com a Agência ADAF, também realizou fiscalização sanitária em diversos pontos, identificando centenas de irregularidades administrativas.

Nome da Operação

O nome da operação ‘Boi Fantasma’ refere-se ao fato de que os rebanhos bovinos inexistentes que existem apenas nos sistemas ou no papel, não correspondendo com a realidade, tratando-se de gado “fantasma”.

A operação contou com apoio da Polícia Civil do Acre, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF-AC), Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (SEFAZ-AC), Secretaria do estado de Finanças (SEFIN-RO) e Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (ADAF-AM).

