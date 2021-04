Site faz previsão aproximanda de quando uma pessoa será vacinada contra Covid-19 

Um novo site criado por um grupo de trabalho voluntário estima, com base na disponibilidade de vacinas, idade e estado, quando você será vacinado. Uma pessoa de 62 anos, que mora em São Paulo, por exemplo, será vacinada contra a covid-19 em 16 dias.

O cálculo automatizado do site leva em conta fatores como a faixa etária da população e grupos prioritários. No entanto, o site avisa que as datas podem mudar diariamente devido a alterações na sua base de dados sobre a oferta de vacinas e o ritmo da vacinação.