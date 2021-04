Nesse concurso, de acordo com a Caixa, quem acertasse todas as dezenas poderia levar R$ 22.442.588,36.

Vale lembrar que outros apostadores consguiram levar prêmios menores: 36 apostas acertaram a quina, ganhando R$ 58.470,79 cada. Mais 3.646 apostas foram premiadas com R$ 824,75, por terem acertado a quadra.

O próximo concurso (2361) será realizado neste sábado (10) a partir das 20h. Os apostadores poderão acompanhar o sorteio através das mídias sociais da Caixa. As apostas podem se registradas até as 19h de amanhã.

10-15-21-24-29-45. Na noite desta quinta-feira (8) aconteceu em São Paulo o concurso da Mega-Sena. Nenhum apostador cravou as seis dezenas e o prêmio acumulou. Para o próximo sorteio, o prêmio está acumulado em R$ 27 milhões. Os números sorteados foram

Como apostar no próximo concurso da Mega Sena?Para concorrer ao próximo concurso, o jogador precisa registrar sua aposta até as 19h do dia do sorteio. Esse prazo é permitido pelas loterias e até uma hora antes do evento é possível jogar.

Para apostar, o jogador pode escolher fazer isso presencialmente, através das lotéricas ou online, pelo site/ aplicativo. A melhor opção é online, pois assim é possível evitar aglomerações.

No caso das apostas online, o usuário precisa se cadastrar previamente pelo portal. Isso pode ser feito pelo app ou diretamente no site.

Com o cadastramento realizado, o apostador deve selecionar qual a modalidade deseja jogar. Em seguida, um volante digital vai surgir na tela e os números devem ser escolhidos.

Para finalizar, basta finalizar o pagamento e aguardar o sorteio. Lembrando que para fazer todos esses passos é preciso ser maior de 18 anos, possuir um CPF válido e ter cartão de crédito.

Para selecionar seis dezenas, o valor mínimo da aposta é R$ 4,50. Mas quanto mais números escolhidos, mais cara fica a aposta e mais chances de vencer. Com 15 números selecionados, o apostador pode pagar até R$ 38,7 mil.

As apostas online precisam ser de, no mínimo, R$ 30. Mas lembrando que esse saldo pode ser distribuído para outros jogos, tais como: Dupla-Sena, Quina, Dia de Sorte, Loteca, Lotofácil, Timemania, Lotomania, entre outros. O pagamento só pode ser feito em cartão de crédito ou internet banking.