Porto Valter começa vacinação  de ribeirinhos acima de 35 anos

O município de Porto Valter começa neste sábado (10) a vacinação contra Covid-19 de moradores de comunidades rurais acima de 35 anos. É o primeiro município do Acre a vacinar público nessa faixa etária.

A Secretaria de Saúde recebeu 2.512 doses, sendo 1.570 doses para atender diretamente cerca de 20 comunidades começando nas regiões do Cruzeiro do Vale e Beiradão do Juruá

A prefeitura diz que tem dado todo o suporte necessário par que as vacinas cheguem aos moradores mesmo os que mais distante da sede.