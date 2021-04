Associação faz vistoria e revela situação dramática da PM em Mâncio Lima

Em visita ao quartel da Polícia Militar na quinta feira passada, 1 de abril, diretores da Associação dos Militares do Acre (AME/AC) se depararam com uma situação inusitada: a guarnição de serviço recebendo ocorrência do CIOSP via celular particular.

O comandante da guarnição informou aos diretores da AME que há vários meses essa é a rotina de todas as guarnições, já que o sistema de comunicação digital ainda não chegou no município, os novos rádios Hts anunciados ano passado pelo governo ainda não foram entregues. Além disso, a nova torre que ia funcionar a rede de rádio digital, na data de ontem foi desmontada por ordem da Sejusp -relatou a AME.

“Aqui em Mâncio Lima, trabalhamos sob tensão 24h, não temos rádios Hts, utilizamos nossos celulares para receber as ocorrências, não temos onde colocar presos, a delegacia funciona há 4 anos dentro do quartel, e não tem local adequado (cela) para guardar os presos. Todas as guarnições de serviço ficam com medo de pegarem processos ou sofrerem uma tentativa de resgate, pois quando é necessário, os presos ficam algemados em uma barra de ferro no corredor do quartel. Já foram feitas as comunicações necessárias as autoridades competentes e até agora ninguém tomou providências”, relatou o comandante.

O vice-presidente da AME, Igor Oliveira, que fez parte da equipe, ouviu as demandas dos militares, inclusive do Comandante do pelotão:

“Em Mâncio Lima a realidade é a mesma de outras unidades da PMAC, o efetivo faz vaquinha pra tudo, internet, material de limpeza e de expediente. As viaturas continuam sem xadrez e atualmente estão sem comunicação via rádio, todas as ocorrências são passadas via celular do comandante da guarnição. Vamos produzir um relatório e encaminhar ao comando, a secretaria de segurança e Ministério Público pedindo providências. É muito triste ouvir de um policial militar que ele todo mês tira parte do dinheiro que é pra comprar leite para seus filhos, para fazer vaquinha para ter melhores condições de serviço”, finalizou. (Com texto e foto da AME/AC)