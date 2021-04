Rio Juruá volta a encher e famílias tem de ser levadas para abrigos em Cruzeiro do Sul

Depois de bater todos os recordes e atingir 14m36cm, a maior cota de toda a história, o rio Juruá voltou a transbordar e já está com 13m80cm, afetando mais de 6 mil famílias em 9 bairros e 5 comunidades de Cruzeiro do Sul.

O Prefeito Zequinha tem acompanhado de perto a situação dos bairros e na manhã desse sábado, 3/4 esteve na parte de cima do bairro do Miritizal, acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, que já vinha monitorando o “repiquete”do rio Juruá, retirou 15 famílias até o momento. E já são 3 abrigos ativos, recebendo os afetados pelas águas.

O coordenador geral Defesa Civil, José Lima, falou como vem sendo feita a retirada das famílias de suas casas e a entrada nos abrigos da prefeitura: ” já temos três abrigos ativos e estamos com toda nossa estrutura funcionando novamente. Toda assistência necessária vai ser dada as famílias. O prefeito Zequinha não tem medido esforços para ajudar, e nossas equipes estão 24 horas de prontidão”, declarou Lima.

O deputado Nicolau Júnior, falou sobre mais uma cheia do Juruá e sobre o atendimento aos afetados: “Eu sei do amor com que o prefeito Zequinha está cuidando dessas famílias. Eu estou aqui me colocando inteiramente a disposição para ajudar no que for necessário pra gente atravessar outra enchente do Juruá, em meio ao sofrimento com a pandemia. São tempos difíceis, mas são nessas horas que a gente conhece os verdadeiros amigos”. Estou aqui para ajudar, finalizou Nicolau.

O Prefeito Zequinha Lima falou sobre o trabalho que está sendo feito pela prefeitura: “Nossas equipes estão agindo no apoio rápido às famílias afetadas. Estamos sempre prontos para atender o chamado dos que precisarem. Os que tem necessidade de sair de casa, podem contar conosco”. E continuou: “Esperamos que logo o rio baixe as águas para que as pessoas possam voltar pra casa. Enquanto isso, vamos seguir trabalhando na solução dos problemas e apoiando os que estão precisando”, concluiu Zequinha.