Ufac e Fiocruz doam 200 testes de covid-19 à Prefeitura de CZS

A Ufac e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), através do programa de pós-graduação em Medicina Tropical, doaram 200 testes rápidos de covid-19 para a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, nessa terça-feira, 30.

O assessor da Reitoria no campus Floresta, Marcelo Siqueira, e o subprefeito do campus, Carlos Henrique, representaram a reitora Guida Aquino na entrega, que ocorreu no gabinete do prefeito, Zequinha Lima (PP), com a presença do secretário municipal de Saúde, Agnaldo Lima.

“A gestão da Ufac, juntamente com seu corpo de servidores, não tem medido esforços para ajudar municípios e comunidades nos mais diversos campos, do social ao da saúde”, disse Marcelo Siqueira. “A entrega de ontem, considerando o valor de mercado, representa um alívio de cerca de R$ 30 mil nas despesas públicas com esse tipo de diagnóstico.”