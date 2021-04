Garrotes cruzados Aberdeen Angus terminados com 19 meses em semiconfinamento e abatidos com média de 18 arrobas. Os animais foram engordados na região da Ponta do Abunã, em Rondônia. “A região tem grandes produtores, um pessoal que está intensificando bem, buscando tecnologia. Esse, sem dúvida, é um gado para a gente observar e usar como exemplo porque é uma boiada muito nova e muito boa”, reconheceu o originador da Friboi de Porto Velho-RO, Luan Alves.