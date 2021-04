Militares de todo o País passam por estágio de guerra de selva no Vale do Juruá

De 19 a 26 de março, 20 militares do Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva (C Fron Juruá / 61º BIS) realizaram o primeiro Estágio de Adaptação à Selva (EASl) de 2021.

Oriundos de diversas regiões do país e recém-chegados à Guarnição de Cruzeiro do Sul, os estagiários participaram de instruções de orientação diurna e noturna, armadilhas e gatilhos, obtenção de alimentos de origem vegetal e animal, comando e controle, abrigos improvisados, trato com indígenas, técnicas fluviais de navegação e marcha através da selva, dentre outras.

O EASl é uma atividade obrigatória para oficiais e sargentos que servem na região amazônica pela primeira vez e tem por objetivo adaptá-los a esse característico ambiente operacional. O encerramento do estágio foi coroado com a recepção dos estagiários no pátio da unidade, onde foram entregues os certificados aos militares que se destacaram e aos demais concludentes.