A equipe contratada pelo governo avançou neste domingo (21) as obras de reforma e ampliação do bloco A do Hospital de Mâncio Lima, informou o governador Gladson Cameli. “Estamos fazendo a instalação do grupo gerador e também a substação elétrica”, disse ele.

Foram iniciadas a montagem do transformador KGBT, que é o quadro de energia de cada bloco, e construção da casa de gases, onde terá a usina de oxigênio para alimentar toda a unidade.