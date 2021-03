Em homenagem às vítimas da Covid-19, Ufac planta mudas de “árvore da vida”        

A reitora da Universidade Federal do Acre, Guida Aquino, plantou nesta terça-feira (17) duas mudas de seringueira em memória às vítimas da Covid-19 no Acre. Neste 17 de março completa-se um ano da confirmação do primeiro caso do novo Coronavirus no Estado e as seringueiras estão plantadas no lago da Ufac.

“Já são 1.140 pessoas que perderam a vida em consequência da Covid-19. Cada uma dessas vidas perdidas tinha uma história. Pessoas não são números e, por isso, nunca iremos nos acostumar com esses dados, tampouco iremos aceitá-los como algo com que devemos conviver. Cada perda diária significa algo para alguém”, disse Guida Aquino.

Na placa de homenagem está escrito “Árvore da Vida”. “Este é um espaço para lembrar quão frágil é a vida. Neste espaço, plantamos a seringueira, árvore emblemática para os acreanos, que representa a luta de um povo, assim como a batalha diária contra a Covid-19, que hoje completa um ano. Que seja um local para reflexão, oração e homenagens”, completou a reitora.

Ela prestou solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos, em especial, aos familiares dos servidores da Ufac.