Laboratório de Inglês da Ufac abre inscrições para intercâmbio virtual

O Laboratório de Intercâmbio Intercultural Online, do curso de Letras/Inglês da Ufac, em parceria com a Universidade da Califórnia, campus de Davis, abriu inscrições até 24 de março para duas turmas de teletandem, disponibilizando 13 vagas para cada, com foco em ensino-aprendizagem de língua inglesa e língua portuguesa.

A seleção se dará por ordem de inscrição. Ao se inscrever, o participante garante que possui condições de manter uma conversa em língua inglesa por aproximadamente 25 minutos. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou no site Letras/Inglês da Ufac.

Turma TTD3/SI

Dia e Horário: Quarta-feira, das 15h às 16h20min, Horário de Rio Branco – AC

Início: 7 de abril de 2021

Término: 26 de maio de 2021

Turma TTD4/SI

Dia e Horário: Sexta-feira, das 12h às 13h20min, Horário de Rio Branco – AC

Início: 02 de abril de 2021

Término: 31 de maio de 2021

*Para a Turma TTD3/SI serão priorizadas vagas para doutorandos/mestrandos de cursos stricto sensu da Ufac. No entanto, não é uma turma exclusiva para pós-graduandos, sendo que qualquer pessoa interessada poderá realizar inscrição.

Teletandem

O teletandem é uma tarefa de intercâmbio virtual que envolve pares de falantes de diferentes línguas e instituições que se encontram semanalmente para aprender a língua um do outro. O foco dessa primeira ação é a aprendizagem telecolaborativa de língua inglesa e língua portuguesa.

Laboratório de Intercâmbio Intercultural Online

O Laboratório de Intercâmbio Intercultural Online é vinculado ao curso de Letras/Inglês da Ufac e se constitui como um espaço de formação dos licenciandos do curso, em conformidade com a reformulação de seu projeto político pedagógico, em dezembro de 2018.

As ações do laboratório centram-se em parcerias interinstitucionais de teletandem entre falantes de língua portuguesa e outras línguas. Além dos estudantes e egressos do curso de Letras/Inglês, o laboratório está aberto à participação da comunidade interna e externa.

A coordenação da ação é feita também em parceria, sendo a professora Eugênia M. da Silva a coordenadora do teletandem pela Universidade da Califórnia e a professora Queila Barbosa Lopes a coordenadora do teletandem na Ufac.