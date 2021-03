Duarte pede resposta do governo às denúncias na SEE       

O deputado Roberto Duarte retomou na sessão virtual desta quarta-feira (17) da Assembleia Legislativa do Acre o debate acerca de supostas irregularidades na Secretaria de Estado da Educação. Ele disse concordar com o Líde do Governo na Aleac , Pedro Longo, sobre a presunção de inocência -mas há muitas denúncias a serem apuradas. “Esse não é o governo que eu ajudei a eleger. Não são os príncípios que eu sou favorável. Houve o mínimo de consideração do gestor de responder a Assembleia? Quer esconder algo?”, questionou o deputado do MDB. “Há suspeitas sim. Há indícios sim. Se não houvessem não haveriam pessoas em prisão domiciliar”, completou ele, que não admite esperar o transitado em julgado para que haja apuração da Aleac. “Vamos esperar uma sentença penal condenatória para tomarmos providência?”, perguntou, contrapondo ao Líder Pedro Longo. “Há indícios veementes e o governo tem de dar uma resposta à sociedade”.