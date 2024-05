FORMANDO PROFISSIONAIS Ieptec promove mais uma cerimônia de formatura no Acre

A formatura é um momento muito especial para famílias e formandos que vivenciam essa conquista. Especialmente, nesse mês de maio, o governo do Estado, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), tem proporcionado essa alegria na vida de muitas pessoas, como a entrega de 94 diplomas, na tarde de sexta-feira, 17, na Escola Maria Moreira, em Rio Branco.

O Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) em Serviços Campos Pereira foi a unidade do Ieptec responsável pelos cursos técnicos concluídos por estudantes do Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP), nas áreas de segurança do trabalho, informática, administração, serviços públicos, comércio e vendas.

Todos os cursos foram presenciais, exceto uma turma do curso de administração cujo as aulas foram realizadas na modalidade EaD (semipresencial). De acordo com o professor do curso, Sidiclei Silva, as aulas a distância são tão eficazes quanto às presenciais. “As aulas em EaD não deixam nada a desejar com relação aos cursos presenciais, inclusive, é mito essa história de que o curso EaD é fácil, pelo contrário, o nosso curso foi bem puxado”, acrescentou.

O formando do curso Técnico em Administração, Adevison Barbosa, comemorou muito a sua conquista. “Foi um ano e meio de batalha, de luta, mas bem compensador, e o curso só vem a agregar no meu currículo profissional”. Para a formanda no mesmo curso, Andressa Hermes, “o curso foi muito bom, e vai me ajudar a me especializar mais na área. Aprendi bastante”, comentou a jovem.

Para a coordenadora do Cept Campos Pereira, Susie Lamas, “esse foi um momento de muita gratidão, porque cada um aqui enfrentou seus desafios, seus medos, suas ansiedades, tiveram suas conquistas e hoje, graças a Deus, esse momento se concretizou, e é muito gratificante para nós poder entregar para o mercado de trabalho novos profissionais capacitados”.

Somente no mês de maio, o governo do Estado entregou 294 diplomas em cursos do Ieptec em áreas como a da saúde, bioeconomia, recursos humanos, contabilidade, secretaria escolar, bovinocultura, agropecuária, dentre outros.