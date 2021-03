Prefeitura de Acrelândia inicia emissão de carteira de identidade com 1ª via gratuita

A prefeitura de Acrelândia através da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Governo do Estado, por intermédio do Instituto de identificação, iniciará a emissão de carteira de identidade – Registro Geral (RG). O serviço começa a partir de segunda, 1º de março de 2021, evitando que a população tenha que se deslocar até a capital. O serviço contempla a emissão da primeira e segunda via do documento de identificação.