Vacinação para idosos acima de 74 anos continua nesta segunda (1/3) em 6 pontos

DA PMRB

O Município de Rio Branco, recebeu na última quinta-feira, 25/2, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) 8.710 doses de vacinas contra a covid-19.

Desse total, 6.885 para idosos acima de 74 anos e 1.850 para trabalhadores da saúde e foram disponibilizadas imediatamente.

Na quinta-feira, 25, foram vacinados 1.439 idosos. Na sexta-feira, 26, foram 2.732 doses aplicadas. E no sábado, 27, a vacina alcançou 893 idosos. Totalizando 5.064 pessoas com idade igual ou superior a 74 anos, vacinadas.

A vacinação continua nesta segunda-feira, 1º, normalmente, das 8h às 17h, nos seguintes locais:

– Drive thru em frente do 7°BEC;

– Drive-thru no Via Verde Shopping;

– Drive-htru no Estádio Arena Acreana;

– URAP Roney Meireles, no conjunto Adalberto Sena;

– URAP Cláudia Vitorino, no Taquari;

– Policlínica Barral & Barral, no Tangará.