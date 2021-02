Governo tem R$800 mil para ação social e  ajuda a migrantes no Acre, diz Cidadania

O governo do Acre tem cerca de R$ 800 mil em caixa destinados a ações socioassistenciais a famílias em vulnerabilidade social e imigrantes. A verba é proveniente da Portaria n° 468, de agosto de 2020, em que foi destinado um recurso emergencial ao estado específico para migrantes e refugiados, e da Portaria n° 369, de abril de 2020, que destinou recurso para emergências ocasionadas pela Covid-19.

Os dados são do Ministério da Cidadania.

O recurso pode ser utilizado para proteção social (abrigo, alimentação e prevenção contra a Covid-19, entre outros) dos imigrantes que estão na fronteira do Acre, em Assis Brasil, bem como o auxílio a famílias prejudicadas pelas enchentes dos últimos dias. O município de Assis Brasil, com 7 mil habitantes, apresenta saldo de R$ 176.881,95, o que significa 28% do repassado.

Com Ministério da Cidadania