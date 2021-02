Força Nacional do SUS avalia unidades de saúde no Acre

Como parte das ações que veio desenvolver no Acre, uma equipe da Força Nacional do SUS esteve nesta quarta-feira, 24, visitando o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), o Hospital de Campanha de Rio Branco, o Hospital do Idoso, o Centro Especializado em Reabilitação (CER)-III e o Pronto-Socorro de Rio Branco.

O secretário de Saúde Alysson Bestene acompanhou os representantes do Ministério da Saúde, Éden Miranda; da Força Nacional do SUS, Ridauto Fernandes e Franco Duarte; mostrando as principais necessidades e investimentos realizados para atender as demandas dentro das unidades.

“Esse apoio do governo federal é de suma importância para que possamos dar continuidade aos serviços e ampliar a capacidade de atendimento, conforme a necessidade”, avaliou Alysson Bestene.

Durante a visita, os servidores responsáveis pelo gerenciamento dos fluxos de atendimento e organização, em especial no Into-AC, apresentaram as principais demandas de trabalho. Em cada sala de unidade de tratamento intensivo (UTI), os gestores acompanharam a logística dos serviços, mostrando-se satisfeitos em relação ao trabalho desenvolvido pelos profissionais.

Além disso, verificaram as usinas de oxigênio do Into-AC e do Hospital do Idoso, o almoxarifado de medicamentos, enfermarias e demais setores, seguindo o fluxo hospitalar.

“O estado está com uma estrutura boa, os investimentos que vêm sendo feitos estão dando bons resultados, mas sempre podemos investir para garantir melhorias e ampliar os atendimentos”, destaca Ridauto Fernandes.