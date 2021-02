Que balbúrdia é esta? MP com a palavra

FOI AMPLAMENTE DIVULGADO pela imprensa o protocolo de vacinação com o novo lote de imunizantes que veio com o presidente Jair Bolsonaro. Por esta divulgação, a vacinação aconteceria na faixa que vai dos 70 aos 85 anos.

Liguei ontem à noite para o secretário municipal de Saúde da prefeitura de Rio Branco, Franck Lima, e este me disse que a PMRB vai vacinar apenas neste momento a população dos 74 aos 85 anos. Afinal, que balbúrdia é esta, minha gente? O que é que vai valer das duas versões? E neste vendaval de desinformação se encontra uma população de idosos atarantada sem saber ao certo qual será o calendário verdadeiro de vacinação.

O MP podia entrar nesta ciranda para desvendar o que de fato está ocorrendo. Que critérios são usados? Não dá é para ficar nesta loucura. Há toda uma luta para a vinda de vacinas, e quando estas chegam se esbarra numa burocracia maluca, numa desorganização, numa falta de planejamento. Se entendam senhores do poder, se trata de preservar vidas, e com isso não se brinca.

PECANDO NA DIVULGAÇÃO

A PREFEITURA da capital está pecando na divulgação das etapas de vacinação, tem que indicar os locais para onde as pessoas devem se dirigir, horários, enfim tem de haver divulgação ampla. É de um amadorismo sem tamanho fazer comunicação pela página oficial da PMRB. A Socorro Neri, neste campo, bate de capote no quesito transparência.

HORA DO MP

É HORA DE UMA INTERVENÇÃO do MP para que esta normatização pela PMRB chegue ao conhecimento de toda população, para não se ver cenas de vacinadores sentados esperando pelas pessoas, por falta de divulgação com amplitude. Enquanto outros esperam.

SAMBA DE MALUCO

AFINAL, em qual versão os idosos devem acreditar? Na do protocolo do MS que fixou a vacinação na faixa dos 70 aos 85 anos, ou na do secretário municipal de Saúde, Franck Lima, que diz que a vacinação será dos 74 aos 85 anos?

NADA A CRITICAR

NÃO INTEGRO a fila do gargarejo dos bajuladores do presidente Bolsonaro, mas há que se registrar a sua vinda ao Acre como positiva, pois deixou recursos e vacinas.

SEM SECTARISMO

NÃO ENTRO nunca no comportamento das seitas extremistas de esquerda e de direita, de que os atos só são de boa fé quando praticados pelos seus seguidores.

SEM TURBULÊNCIA

COM O CENÁRIO de alianças que construiu na última eleição municipal em Cruzeiro do Sul, o deputado Nicolau Junior (PP), tender ter uma reeleição sem turbulência.

SÓ PARA O LADRÃO DE GALINHA

CASO SEJA APROVADA a PEC da Impunidade, em debate na Câmara Federal, que, praticamente, acaba com o flagrante de deputados, o flagrante só valerá para ladrão de galinha. O parlamentar vira um ser de outro mundo.

ENTRE OS MELHORES

NÃO TENHO CONTATO com este rapaz, mas acompanho as suas ações parlamentares diferentes, corajosas, o que me leva a reconhecer o Emerson Jarude (MDB), como um dos nossos melhores vereadores da capital.

É O QUE DESTACA

O QUE DESTACA o papel de um vereador é a sua liberdade de criticar quem está no poder, ser propositivo, se preciso reconhecer um acerto, porque ser bajulador com quem está no poder, é nojento. E não é reconhecido.

PODE SIM

UM POLÍTICO ou qualquer cidadão pode sim elogiar um gestor quando acerta, mas não pode ficar só no amém.

NENHUMA MEDIDA

O GOVERNADOR Gladson postou na minha página que, não tomará nenhuma medida de reabertura do comércio não essencial antes de 1º de março. Quer ver primeiro a evolução do quadro do Covid, no que, ele está correto.

SUA IMAGEM

O QUE ESTÁ EM JOGO é a sua imagem, e não a dos negacionistas da ciência. Se for atender esta turma e a coisa piorar, joga por terra o belo trabalho na pandemia.

PROGRAMA REDONDO

ESTÁ REDONDO, o programa “Boa Tarde Cidade” do colega Astério Moreira todas os dias às 16 horas, na Rádio Cidade FM. Mescla músicas, entrevistas, e notícias atuais.

NINGUÉM ARRANCA

NINGUÉM CONSEGUE arrancar de fato do governador Gladson, por qual partido disputará a reeleição. A cada dia desconfio mais que, pode até não disputar pelo PP.

POSSIBILIDADE ABERTA

NINGUÉM EM BRASILÉIA se admire se a ex-deputada Leila Galvão aparecer disputando vaga na ALEAC pelo PSD do Petecão, cuja chapa não terá ninguém com mandato.

QUEM SABE FAZ A HORA

NÃO CONFUNDAM o silêncio do ex-senador Jorge Viana como sinal, que estará fora do processo eleitoral em 2022. JV sabe que, numa pandemia braba, com muitas mortes, não cabe a discussão política.

OUTRO CENÁRIO

CASO do lado dos adversários apareçam dois ou três candidatos ao Senado no próximo ano, não será demais dizer que; o JV disputa, tem votos além das muros do PT.

NÃO DANÇA NO BAILE

NÃO CONTEM com uma candidatura do Áden Araujo, no próximo ano, pelo fato de ter se filiado a um partido. Toda eleição é o mesmo fogo de palha, ele ensaia, mas não dança no baile.

REGRAS DO JOGO

NÃO SE PODE TRAÇAR ainda um panorama da disputa de 2022, antes de se saber quais serão as regras do jogo. Continua a proibição de coligações proporcionais? Serão permitidas? Vem mesmo o sistema Distritão? Sem saber isso, o máximo que se pode fazer são ilações.

NADA ALÉM

NÃO SE PODE cobrar do governador Gladson mais do que vem fazendo no combate à pandemia. Se registre também que, ele tem o apoio da bancada federal nesta luta. Este é um fator que tem que ser lembrado.

MARÇO EM DIANTE

A POLÍTICA só vai e destravar no Acre a partir de março de 2022, quando a pandemia deverá estar controlada no seu pique. Antes disso, tudo o que acontecer será prematuro.

OUTRO PARTIDO

O NOME PREFERIDO PARA SER O SEU vice numa eventual chapa para disputar a reeleição é o do secretário Alysson Bestene. Já me disse. Só que, para viabilizar a vontade, o Gladson não pode disputar pelo PP, para não ficar uma chapa puro-sangue. Candidatura majoritária é soma.

DIEGO LINS

COM SEU MODO simples, espontâneo, popularesco, o Diego Lins, o Beijoqueiro, tem divulgado os atos do governo Gladson muito mais que muitos comunicadores.

FRASE MARCANTE

“Não tenha medo de errar, tenha medo de repetir os mesmos erros”. Ditado chinês.