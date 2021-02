Bombeiro Resgata bebê que estava com febre e tendo convulsões em meio alagação

Na última quinta-feira (18/2), o aluno-cabo Leandro Simões, de 33 anos, trabalhava junto com a sua equipe do Corpo de Bombeiros quando resgatou um bebê de quatro meses em meio a uma enchente em Tarauacá, no Acre.

“A criança estava com muita febre e teve uma convulsão pouco antes de ser resgatada”, diz Simões.

Posteriormente, segundo ele, exames confirmaram que a criança estava com dengue. Foi mais um caso da doença em meio a tantos outros registrados nas últimas semanas no Acre.

O Estado vive um duro período de surto de dengue, casos de covid-19 em alta e enchentes que já afetaram cerca de 130 mil pessoas, segundo o governo local. Além disso, também enfrenta uma crise migratória. “Tudo o que tem acontecido traz preocupações. São questões humanitárias”, diz o promotor de Justiça Marco Aurélio Ribeiro, coordenador do Grupo Especial de Apoio e Atuação para Prevenção e Resposta a situações de emergência ou estado de calamidade devido à ocorrência de Desastres (GRPD) do Acre. Na semana passada, o Estado decretou situação de emergência nas regiões duramente afetadas pelas enchentes. Nesta segunda-feira (22/02), o governo do Acre aumentou o alerta e decretou estado de calamidade pública em dez cidades atingidas pelas cheias dos rios. Nos últimos dias, muitas famílias tiveram de ser levadas para alojamentos improvisados em escolas. A medida tomada às pressas pode colaborar para o agravamento da situação da covid-19, porque especialistas apontam que nesses locais é mais complicado seguir medidas de distanciamento social. Enquanto os leitos de covid-19 estão sobrecarregados no Estado, a busca por atendimentos a casos de dengue também aumentou. As cheias dos rios

As enchentes atingem dez municípios do Estado, incluindo a capital, Rio Branco. Nos últimos dias, o nível de água em alguns rios começou a diminuir. Apesar disso, autoridades ainda demonstram muita preocupação.

Desde a semana passada, cenas como resgates em barcos em ruas alagadas e entrega de mantimentos a moradores em regiões isoladas pelas águas se tornaram comuns em diversas regiões do Estado. Milhares de casas ficaram sem energia elétrica.

Na semana passada, o nível do Rio Acre chegou a 15,77 metros na capital, 2 metros acima do nível de transbordamento. Ao menos uma dezena de bairros foi atingida.

Neste mês, alguns municípios do Estado, como Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, chegaram a registrar as piores marcas durante enchentes ao longo das últimas décadas.

Uma das cidades mais atingidas atualmente pelas cheias no Acre é Tarauacá, a cerca de 400 quilômetros de Rio Branco. Autoridades apontam que a enchente atingiu 90% do município. O nível do Rio Tarauacá chegou a abaixar nos últimos dias, mas logo subiu outra vez.

“É o período mais difícil que já passei na corporação até hoje. A enchente bateu recorde de número de pessoas atingidas, que agora estão fora de suas casas e tiveram perdas materiais”, afirma Simões, que está há seis anos no Corpo de Bombeiros de Tarauacá.

Na última sexta-feira (19/02), o Corpo de Bombeiros registrou que o nível da água na cidade estava a 11,15 metros — o limite de transbordamento é 9,5 metros. “A água nunca havia chegado a um nível nas ruas e casas como o atual. É a maior enchente dos últimos tempos”, diz o tenente Corrêa, coordenador de batalhões da região.

Em 2014, segundo os registros, o nível da água na cidade durante as chuvas atingiu 11,93 metros. “Mas o impacto da enchente atual é bem maior. A medida anterior (para avaliar o nível do rio) era questionável”, diz o tenente à BBC News Brasil. “A enchente de 2021 é considerada a maior do período de 1995 pra cá.”

Em meio ao atual período, os bombeiros precisaram resgatar diversos moradores de Tarauacá. Na semana passada, o aluno-cabo Simões ajudou a levar uma idosa de 81 anos, que não conseguia andar, a uma embarcação para que pudesse ser encaminhada a um abrigo. Ele também levou água potável para alguns moradores que estavam isolados em áreas alagadas e não queriam deixar suas residências.

Um momento que marcou o aluno-cabo nos últimos dias, e foi fotografado e muito compartilhado em grupos da região, foi quando ele resgatou um bebê em seus braços. “A mãe da criança era uma adolescente que estava em um local de difícil acesso. O nível da água havia subido muito. A casa da família já havia sido tomada pela água e eles estavam na casa de um amigo”, diz o integrante do Corpo de Bombeiros.