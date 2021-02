PARA COMEÇAR, o presidente Bolsonaro não faz nenhum favor aos acreanos ao vir ao estado amanhã. E, por dois motivos básicos: proporcionalmente, foi um dos lugares do Brasil onde teve uma das maiores votações; e por segundo, vivemos um abandono na questão do fornecimento pelo governo federal das vacinas contra o Covid; estarmos numa alagação, com surto de dengue e o problema dos haitianos.

Todos os problemas são cruciais, e podem ser minorados de uma forma ou de outra, mas nenhum é mais prioritário que o fornecimento das vacinas contra o Covid, porque se trata de preservar vidas.

Todos conhecem a sua posição negacionista da ciência a respeito das vacinas e do Covid, mas os que aqui nele votaram e os que não votaram, tendem a aumentar o cordão dos contaminados pelo vírus e de mais caixões baixando aos jazigos, se não houver prioridade na vacinação.

Que venha o presidente Jair Bolsonaro, mas que deixe no estado algo de concreto, e não apenas protocolos de intenções, como muitos ex-presidentes fizeram quando por aqui passaram. Ao Acre, o que é do Acre. A hora é de tragédia humana, política só em 2022.

GLADSON CAMELI

DEIXEMOS tudo que é política de lado, mas ninguém pode deixar de reconhecer o esforço do governador Gladson Cameli na busca de criar mecanismos de combate ao Covid-19, seja no aparelhamento dos hospitais com insumos médicos, seja a sua briga por mais vacinas. Há um limite que, ele não pode ultrapassar porque não depende dele, como o do estado comprar vacinas. Não foi demais quando declarou que enfrenta um quadro de guerra. E vencer esta guerra contra o Covid, será uma vitória da vida. A ideologia, fique de lado.

CABIDE SENADOR

JÁ QUE, VIROU brincadeira: Instituto Vila Busch, de Cobija, fez pesquisa, e deu Cabide liderando ao Senado.

ABC DA POLÍTICA

O DEPUTADO FEDERAL Léo de Brito (PT) não aprendeu o ABC da política: não se critica um gestor bem avaliado, espera-se enfraquecer. Tolice, criticar o Gladson agora.

EXEMPLO DE ENFRENTAMENTO

O Mazinho Serafim, está dando um exemplo de como se deve comportar um prefeito numa alagação. Só de cozinhas para atender os alagados de Sena Madureira com refeições, montou três. Fora as outras ajudas dadas.

ESCANCAROU A REALIDADE

A MATÉRIA DE DOMINGO do Fantástico, na GLOBO, foi boa para escancarar ao Brasil a situação do Acre, com os alagados, dengue, Covid e os problemas dos haitianos.

ALERTA VERMELHO

O COMITÊ do COVID do estado fez o que era para ser feito, prorrogou o “alerta vermelho,” e manteve funcionando apenas as atividades comerciais essenciais. Seria um crime contra a vida, a reabertura do comércio.

O PROBLEMA É GRAVE

NO MOMENTO de falta de leitos e vagas em UTIs até na rede privada, não há como se pensar em relaxar a prevenção, contra o aumento de casos na pandemia, e para prevenir e evitar o aumento do número de mortos.

CAVALO SELADO

O CAMINHO NO VALE do Acre para a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, disputar um mandato de deputada federal em 2022, está aberto; na política, o cavalo, nem sempre passa selado. É preciso saber a hora de montar.

HISTÓRICO FAVORÁVEL

NUM BALANÇO SOBRE O PRIMEIRO e este segundo mandato do deputado federal Alan Rick (DEM), não há como fugir do resultado de ser excelente parlamentar.

OBRAS PRIORITÁRIAS

SUAS emendas são sempre alocadas às obras essenciais.

MEDIDA ACERTADA

A PMRB tomou a medida acertada em suspender a feirinha dos domingos na área do antigo mercado, porque estava servindo como polo de aglomerações do Covid.

REFORÇA AINDA MAIS

NA MEDIDA que os meses avançam mais reforça a certeza de que, a Socorro Neri foi uma boa prefeita de Rio Branco. E passou o mandato sem mancha para o Bocalom.

UMA CARTADA NO MERCADO

AS AÇÕES da Petrobrás despencaram no mercado depois da intervenção do Bolsonaro no comando da empresa. O que mais importa é que de fato consiga baixar o preço dos combustíveis, que virou um assalto ao consumidor.

NÃO HÁ COMO SEM OS ESTADOS

ACHO DIFÍCIL, por ser uma das receitas principais, mas se os estados não baixarem o teto da cobrança do ICMS, a luta do Bolsonaro para baixar o preço do combustível será em vão. Aguardar para ver se não será fanfarronice.

UMA COISA É CERTA

NESTA QUESTÃO toda dos combustíveis, o certo é que, toda vez que a gasolina, o diesel, o gás, aumentam, aumenta o preço da cesta básica. E a imagem do presidente Bolsonaro afunda na opinião pública.

ÚNICA COISA ESTRANHA

NINGUÉM DESCONHECE o mérito da luta do senador Márcio Bittar (MDB) para conseguir recursos para o estado, mas foge da questão da vacina como diabo da cruz. Se ele é contra a vacina, os acreanos não são, certo?

DESDE QUE DEIXE RECURSOS

A VINDA DE UM PRESIDENTE a um estado pobre como o Acre é bom, porque serve para conhecer a realidade. E, nada mais importante que, ele anunciar mais vacinas.

ESTÁGIO CRÍTICO

O ESTÁGIO das contaminações pelo Covid-19 deu uma acelerada, o número de mortes aumentou, em que pese o esforço concentrado do governador Gladson Cameli.

ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA

É UMA LUZ no fim do túnel quando aparece um nome como o do médico Carlos Beirute, se colocando como uma opção para a disputa do Senado. Quanto mais cabra, mais cabrito. A qualificação é importante na política.

O RECUO É ESTRATÉGICO

NA POLÍTICA, o recuo é estratégico, é um estágio para avançar mais na frente. Depois do fracasso na disputa da PMRB, a prudência recomenda ao deputado Roberto Duarte (MDB) disputar a reeleição. Mais que isso é um precipício. Mas, cada cabeça é uma sentença.

FALANDO SÓ

PELO QUE TENHO acompanhado, a aliança que apoiou a ex-deputada Leila Galvão (MDB) para a prefeitura de Sena Madureira, não se repetirá. O ex-prefeito Aldemir Lopes tende a ficar só no MDB para chamar de meu.

PIOR MOMENTO DA PANDEMIA

LEMBRO QUE, no início da pandemia os negacionistas da ciência baixaram o pau nos infectologistas e num relatório da UFAC, sobre uma previsão de alta mortandade. A situação está pior que a previsão feita.

NÃO ASSUMA CARGOS PÚBLICOS

QUEM NÃO QUER SER CRITICADO não assuma mandato público, vá vender pipoca, balão na praça, o papel da imprensa é cobrar, e assim continuará sendo feito, gostem ou não gostem os que ocupam o poder. Certo?

NADA AVANÇA ESTE ANO

NADA VAI AVANÇAR este ano no cenário político acreano. As discussões para o Senado e para o Governo só vão ser reativadas no entrar de 2022, quando o Covid estará controlado. Até lá, o debate vai ficar neste rame-rame.

AGUARDANDO O SOL SE PÔR

NINGUÉM espere para este ano um posicionamento do senador Petecão (PSD) sobre se será candidato ou não ao governo na próxima eleição de 2022. Quer ver o quadro.

FRASE MARCANTE

“Quando a cama quebra, temos o chão para dormir”. Ditado indiano.