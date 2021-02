Gestor debate com presidente da Funai proteção a 10 mil índios no Acre e Bacia do Purus

O presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier, se reuniu na terça-feira (09), em Brasília, com o coordenador regional do Alto Purus, José Ciro Monteiro Júnior. O objetivo foi discutir projetos de etnodesenvolvimento e melhorias no trabalho desenvolvido pela Funai no estado do Acre.

A Coordenação Regional Alto Purus da Funai está localizada no município de Rio Branco (AC) e atua junto aos povos indígenas das etnias Apurinã, Jamamadi, Kaxarari, Manchineri, Jaminawa, Madija (Kulina) e Huni Kuin (Kaxinawá). A unidade é responsável por coordenar e monitorar a implementação de ações de proteção e promoção dos direitos de aproximadamente 10 mil indígenas que vivem na região das bacias do Rio Acre e Purus.