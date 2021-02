MPAC reconhece esforço de Gladson Cameli na busca por vacina contra Covid-19

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo, reconheceu, nesta quarta-feira, 3, a dedicação do governador Gladson Cameli e sua equipe no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Kátia Rejane citou os incessantes esforços do gestor em busca da aquisição da vacina contra a Covid-19 para imunizar a população acreana. De acordo com a procuradora-chefe do MPAC, a postura adotada por Gladson Cameli, sempre colocando a vida em primeiro lugar, tem sido exemplar.

“Desde o início da pandemia, o governador Gladson Cameli tem tido uma postura de um verdadeiro estadista, sempre buscando soluções para que o problema seja resolvido. O governador tem ido a São Paulo e Brasília fazer a defesa da vacina para nosso estado e tem buscado comprar a vacina. Nós estamos bem representados neste momento, onde não temos outra solução a não ser a vacinação”, afirmou.

Por sua vez, o governador agradeceu o reconhecimento da procuradora Kátia Rejane, aproveitou o momento para também elogiar o grande apoio prestado pela instituição e foi incisivo ao pontuar que não medirá esforços para que todos sejam vacinados.

“O Ministério Público tem nos ajudado desde o primeiro dia dessa pandemia e eu gostaria de dar o meu muito obrigado por todas as orientações e recomendações que estão sendo dadas ao governo do Estado. Nós estamos trabalhando dia e noite para que essas doses cheguem o mais rápido possível para que possamos imunizar o nosso povo e evitar que outras vidas sejam perdidas para essa doença. Com fé em Deus, nós vamos conseguir”, declarou Cameli.

Governador adere à campanha do MPAC “Vacinar: a melhor escolha”

Durante o encontro realizado no Palácio Rio Branco, a procuradora de Justiça apresentou ao governador Gladson Cameli a campanha Vacinar: a melhor escolha. Segundo Kátia Rejane, o principal objetivo da iniciativa é conscientizar e incentivar a população sobre a eficácia e segurança das vacinas existentes no combate as doenças, bem como contribuir com o aumento da cobertura vacinal no estado.

“Essa é uma estratégia criada pelo Ministério Público para chamar a atenção da população sobre a importância da vacinação, em geral. Nos últimos anos, observou-se que o índice nacional em todo o Brasil está caindo muito”, observou.

O chefe do Poder Executivo parabenizou a determinação do MPAC e assegurou o apoio institucional do governo do Estado para que as metas da campanha sejam alcançadas. “Infelizmente, muitas fake news estão sendo espalhadas e acabam trazendo medo às pessoas. Temos que superar isso e mostrar que estamos ao lado da ciência e, consequentemente, da vida. O Ministério Público, mais uma vez, pode contar conosco”, comentou.