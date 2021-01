Balsa Comandante Deodato volta a navegar no Juruá após uma década parada

A balsa Comandante Deodato, que estava parada há anos e foi recuperada pelo governo de Gladson Cameli, já está em pleno funcionamento, anunciou nesta terça-feira (26) o próprio governador.

Atualmente ela ajuda no transporte de materiais e equipamentos para a reforma dos aeródromos de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

“Parada há quase dez anos, a balsa foi lançada no leito do Rio Juruá no segundo ano de governo do meu tio Orleir Cameli, e durante muitos anos fez a travessia da população sem qualquer tipo de cobrança”, relata o governador.

Não conhece a balsa Comandante Deodato? Veja imagens da embarcação: