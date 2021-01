Salário de Bocalom é 9 vezes maior que renda média da população de Rio Branco       

O prefeito Tião Bocalom e os vereadores de Rio Branco não ganharam aumento salarial, uma decisão tomada no ano passado. Essa não é a prática no País porque apesar da pandemia da Covid-19, os prefeitos de São Paulo e Manaus sancionaram aumentos de até 50%, que valem a partir de 2022, segundo um levantamento publicado nesta terça-feira (26) pelo portal G1.

Curitiba, Salvador e Fortaleza também reajustaram os salários nos últimos 12 meses. Já a remuneração dos vereadores subiu em quatro capitais. Os prefeitos e os vereadores tomaram posse no início de janeiro de 2021 e vão exercer um mandato de quatro anos. Durante esse tempo, porém, os salários ainda podem sofrer alterações, diz o G1.

O que chama atenção no levantamento é o dado que mostra que em Rio Branco o salário de Bocalom é de R$ 17.620,89 e o dos vereadores, R$ 12.025,41, enquanto a renda média da população não passa dos R$ 2.058,00. Na comparação com a remuneração do prefeito, a diferença é de cerca de 9 vezes acima da renda média na capital do Acre.

A situação é a mesma em todo o Brasil.