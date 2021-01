Aposta única do Ceará leva bolada da Mega-Sena sorteada neste sábado (23)

Uma aposta efetuada em Fortaleza (Ceará) acertou as seis dezenas do concurso 2.337 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (23), e levou sozinha o prêmio de R$ 21.898.260,37.

Os números sorteados foram 02 – 09 – 34- 49- 51- 55.

Ao todo, 84 bilhetes acertaram a quina e devem levar R$ 35.529,81 cada um. Outras 4.321 apostas levaram a quadra e ganharam R$ 986,71 cada uma.

O próximo sorteio acontece na terça-feira (26) e tem prêmio estimado em R$ 2 milhões. As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.