Autoridades do Acre começaram a debater a implementação do projeto Seringal Digital, inspirado no Porto Digital de Recife, considerado o Vale do Silício brasileiro.

Uma reunião virtual organizada pelo Tribunal de Contas do Estado debateu a ideia com Cláudio Marinho, diretor-presidente do Porto Digital de Recife, abriga cerca de 330 empresas, organizações de fomento e órgãos de Governo e gera aproximadamente 11 mil postos de trabalho.

Participaram da reunião realizada dia 14 de janeiro mais de 80 pessoas entre o Palestrante, autoridades e representantes de instituições além de técnicos de diversos órgãos.

Cláudio Marinho fez uma apresentação explicando desde o Ppojeto de 20 anos passados até a concretização do Porto Digital de Recife, que conciliou o apoio institucional de vários organismos e o empenho de seus idealizadores para se tornar uma realidade, uma iniciativa que deu certo e que hoje no que se refere à alta tecnologia é referência para todo o país.