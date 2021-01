FOI UMA ALEGRIA que durou pouco, a chegada da vacina contra o Covid-19. Nem a FIOCRUZ e nem o BUTANTAN têm mais insumos para a fabricação da vacina, porque depende do fornecimento da China.

Isso tudo é o resultado da política maluca do governo federal, que sempre tratou a pandemia com desdém, que nunca levou a sério termos mais de 200 mil mortes por causa da Covid-19, que tratou de maneira jocosa e ofensiva a CoronaVac como uma “vacina chinesa”, com brincadeiras ofensivas de que, quem fosse vacinado poderia “virar jacaré”, e se não fosse o Dória, nem essa mixaria de vacinas que foram liberadas para os estados teria havido.

O próprio ministro Pazuello pegou um carão público do presidente quando anunciou que compraria a CoronaVac. Tudo isso levou o governo chinês a não ter boa vontade de liberar os insumos para fabricação no Brasil da vacina, afinal, foi avacalhado pelo governo brasileiro. Este quadro dantesco de irresponsabilidade deixa os brasileiros sem saber quando realmente começará a vacinação massiva.

Estes malucos não tiveram nem a curiosidade de se informar que a maioria dos insumos das vacinas aplicadas ao redor do mundo vêm da China. Enquanto isso, as estatísticas de mortes pela doença vão crescendo, e os negacionistas da ciência, os fanáticos religiosos batendo palmas e os governadores, estes não poderão fazer nada, pois, estão de mãos atadas. Resta ficar na boa vontade e tão somente. Que loucura!

AQUI, NÃO É ACRELÂNDIA!

O PREFEITO TIÃO BOCALOM precisa botar na cabeça que, aqui não é a Acrelândia no tempo que a governou. Aqui, os sindicatos são atuantes. Se uniram e tomaram uma posição que não pode ser criticada, a de que, os professores só voltam às aulas quando forem vacinados e tiverem a sua negociação salarial. Mesmo porque, abrir o período letivo na pandemia crescente seria uma irresponsabilidade.

CARA DE AMÉLIA

O DEPUTADO DANIEL ZEN (PT) comentou que, ao vetar um projeto de reforma administrativa que o próprio governo enviou para ALEAC e foi aprovado, foi como um chute na base de apoio no Legislativo, que brigou pela aprovação. E, todos agora ficaram com cara de Amélia.

BANCADA DOS MUDINHOS

RAROS foram os integrantes da base do governo que, ao longo dos últimos dois foram para o debate franco contra a oposição, mesmo tendo dezenas de cargos no governo.

COLOCANDO VIDAS EM RISCO

DE UM GESTOR, exige-se que seja sensato em suas decisões. Com sua atitude negacionista da ciência, o prefeito Tião Bocalom quer o retorno das aulas em pleno pico da pandemia, e com uma cepa nova do vírus. A sua atitude vai pôr em risco famílias e aumentar os casos.

CADEIA DE TRANSMISSÃO

AO IR PARA A AULA, um jovem que pode pegar o vírus e ficar assintomático, ao voltar para casa pode transmitir o vírus para os pais e avôs. Esta decisão é uma insanidade.

AULA COM A FERNANDA

DEVERIA pegar uma aula com a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, que ao ser indagada sobre a volta às aulas, disse que só acontecerá quando houver segurança.

NÃO DEPENDE DO GLADSON

A VINDA de um lote maior de vacinas contra o Covid-19 não depende exclusivamente do governador Gladson, que fica na dependência do envio pelo governo federal.

VAMOS DEIXAR CLARO

QUEM ESTÁ intermediando a vinda de vacinas é o estado. As prefeituras apenas participam da vacinação. Certo?

CONTINUA A PREVENÇÃO

ENQUANTO o restante do lote de vacinas não chega, para imunizar outras faixas da população, é continuar não aglomerando, usando máscaras, formas de prevenção. Deixemos de lado os negacionistas e suas ideias malucas.

OPOSIÇÃO CERTINHA

A OPOSIÇÃO está certinha ao não estar criticando o governo do Gladson, seria criticar o que está dando certo na pandemia. Tudo tem o seu tempo na política.

SARDINHA PARA A BRASA

O DEPUTADO Gerlen Diniz (PP) defende que os secretários de estado sejam candidatos a deputados. Quer repetir a bagunça, ocorrida no governo anterior?

PRIORIDADE É A PANDEMIA

ATÉ ENTENDO que a reforma administrativa não seja feita agora, porque a prioridade é a pandemia. Mas terá que ser feita para corrigir a bagunça política no governo.

CAPITANIAS HEREDITÁRIAS

O GOVERNO DO GLADSON, politicamente, se assemelha ao modelo das Capitanias Hereditárias do período do Império, onde cada área tinha um donatário, um dono.

CAMINHO CERTO

O EX-SENADOR JORGE VIANA está no caminho correto de reorganização do PT, conversando com todo mundo, sem ranço ideológico. O foco da sua candidatura é o Senado.

NINGUÉM MAIS INDICADO

NÃO TEM ninguém mais indicado para fazer um trabalho de reestruturação do PT, que o ex-senador Jorge Viana. Não se reelegeu, pela burrice do PT, de ter dois nomes ao Senado.

DERROTA DA ARROGÂNCIA

A DERROTA do PT na última eleição para o governo, quando praticamente foi varrido do mapa no estado, teve como componente a arrogância que elegeria um poste.

ERRO ESTRATÉGICO

O VICE-GOVERNADOR Rocha reconhece hoje que, cometeu um erro estratégico ao lançar a candidatura do Minoru Kinpara (PSDB) ante das demais, o que o desgastou. Ao sair liderando as pesquisas, virou alvo fácil.

LIDERANÇAS FORTES

O JURUÁ tem duas novas lideranças fortes. A diferenciada deputada federal Jéssica Sales (MDB) é o deputado Nicolau Júnior (PP), artífice da vitória para a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Há espaços para ambos na região, na disputa de vagas na Câmara Federal, na eleição de 2022.

CAVALO SELADO

NA POLÍTICA, nem sempre o cavalo passa selado mais de uma vez. Não saber avaliar o momento leva a um nome de qualidade, como a ex-prefeita Socorro Neri ficar sem mandato.

FATURA ESTARIA LIQUIDADA

CASO a Socorro Neri tivesse se filiado ao PP, como foi convidada pelo Gladson, poderia ter a Marfisa Galvão (PSD) de vice; o Petecão ao lado, e nem existiria a candidatura do Tião Bocalom pelo PP. O erro da Socorro Neri foi ouvir os tocadores de bumbo furado do PSB.

DEBATE PREMATURO

É UM DEBATE prematuro se colocar em discussão a muito mais de um ano para a eleição, quem será o candidato ao Senado e a Vice, na chapa a ser puxada pelo Gladson.

CENÁRIO DESCONHECIDO

A EXPLICAÇÃO de que isso é um erro, é simples: não se sabe ainda como ficarão as alianças, e como se comporão os partidos em 2022. Ninguém ganha eleição majoritária só.

CENÁRIO PETISTA

NÃO ENTRO no mérito jurídico, isso está acima de qualquer suspeita, o comentário é apenas político: o Tribunal de Justiça virou um repositório de petistas ilustres. Tem o Marcus Alexandre, a Andréa Zílio, e está assumindo o Angelim. A cúpula do PT, se acomodou.

COMO FICARÁ O PCDOB?

O PCdoB sempre foi um puxadinho político do PT. Se beneficiou das coligações proporcionais. Em 2022, terá de ter chapa própria para a ALEAC, e para a Câmara Federal.

FRASE MARCANTE

“Se você for bem sucedido, entra pela porta da frente, com as flores; caso contrário, sai pela porta do fundo com o lixo.”