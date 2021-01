Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia vacinação contra Covid-19

Cruzeiro do Sul viveu nesta terça-feira, 19, um dia histórico, com a chegada da vacina contra o Covid-19. O lançamento da campanha de imunização ‘Anti-Covid: Por uma Cruzeiro do Sul feliz de novo!’, aconteceu no final da tarde, no Posto de Saúde Mão Amiga, com a vacinação das seis primeiras pessoas do grupo prioritário. O Prefeito Zequinha Lima recebeu o primeiro lote de vacinas das mãos do Governador Gladson Cameli.

“Esperamos muito por esse momento. Esse é um passo gigantesco que nosso governador Gladson Cameli deu, e o Acre inteiro reconhece esse esforço. A partir de hoje nasce a esperança, as pessoas passam a viver de novo. Essa vacina não tem preço, seu preço é a vida. Mesmo com a vacina, pedimos que a população mantenha todos os cuidados necessários, pois estamos apenas começando a vacinação. Vamos vencer” , com essas palavras, o prefeito Zequinha Lima comemorou, ao enfatizar que o mundo inteiro vive a esperança de novos tempos.

A vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, para combate ao novo coronavírus, chegou em Cruzeiro do Sul por volta das 15h30. O primeiro lote chegou ao Acre na manhã de hoje, trazido por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). O Governador Gladson Cameli realizou toda articulação para a aquisição da vacinação, e comemora com felicidade a conquista para o estado.

“Não tem um dia que eu acorde, e não olhe para o por do sol e comece a sonhar a realidade de virar essa página. Eu voltaria tudo de novo se fosse necessário, pois é através da população que vejo o brilho no olhar de cada um. Esse luta é de todos nós , para que juntos possamos virar essa página e ter a liberdade que tínhamos. Me ajudem a combater esse vírus”, reiterou o governador.

O Secretário Estadual de Saúde Alisson Bestene participou da solenidade. Para todo estado foram disponibilizadas 41 mil unidades do imunizante. Já em Cruzeiro do Sul serão vacinadas 933 pessoas neste primeiro momento. A Fase I, abrange os idosos institucionalizados do Lar dos Vicentinos e da Penitenciária, e os profissionais da área de saúde.

O Secretário Municipal de Saúde, Dr. Agnaldo Lima, enfatizou a felicidade dos profissionais em receber a imunização, e salientou a necessidade da população em manter todos os cuidados de prevenção, mesmo com a vacinação, como o uso de máscaras, a limpeza das mãos e o distanciamento das aglomerações.

Os indígenas também fazem parte do grupo prioritário. A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) ficou responsável por realizar a imunização nas aldeias do município.

*Os primeiros imunizados*

1- Indígena: Fernando Rosa Katukina, têm 55 anos, é tem casado e tem 36 filhos. Formado em Ciências Biológicas, Fernando é o Cacique geral da terra indígena Campinas katukina Etnia: Noke koi.

2- Idoso em asilo: O idoso Valdenor Moraes, tem 65 anos, é morador da instituição do Lar dos Vicentinos.

3- Profissional da saúde: Dr. Rita de Cássia de Souza Lima – médica do município e do estado, em Cruzeiro do Sul, tem 42 anos de idade e mais de 10 anos de serviço na área da saúde. Drª Rita trabalhou na linha de frente do COVID-19, como coordenadora da Vigilância Epidemiológica, de janeiro a dezembro de 2020, e atua como médica infectologista da ala COVID.

4–Profissional da Saúde: Enfermeira Renata Andrade Augusto, tem 09 anos de atuação na profissão e trabalha atualmente no Posto de Saúde Mão Amiga do município de Cruzeiro do Sul, no atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados do COVID-19. Renata contraiu o vírus no mês setembro de 2020, atuando na linha de frente. Ela prestou serviço na Unidade Sentinela do Aeroporto Velho, Nestor Soares de Vasconcelos. Durante a pandemia, a profissional teve que redobrar o período de trabalho, atendendo mais de 100 pessoas nas unidade de saúde por dia, das 7h as 20h.

5- Profissional da Saúde: Dr. Suiane da Costa Negreiros do Vale, tem 51 anos, e há 23 anos atua como médica infectologista. A profissional trabalhou na linha de frente da clínica COVID no Hospital Regional do Juruá, nos atendimentos aos hospitalizados de Covid-19.

6- Profissional de Saúde: Glaucia Negreiros Almeida, tem 39 anos, e atua desde o início da pandemia na Unidade de Tratamento Intenso- UTI COVID, sendo uma das profissionais da saúde que ajudou a montar a 1° UTI COVID no Vale do Juruá. Glaucia é funcionária do Hospital de Campanha, sendo formada há 09 anos como enfermeira, e atua há 6 anos no Hospital do Juruá.