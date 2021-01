OAB pede á Caixa soluções no atendimento à advocacia do Acre

Da OAB

Para aproximar as relações institucionais e alinhar as ações desenvolvidas em benefício dos advogados no estado ao longo deste ano, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e da Superintendência da Caixa Econômica Federal (CEF) no Acre reuniram-se na terça-feira, 19, para discutir diversos assuntos. Alvarás eletrônicos, demandas da classe e sugestões de melhorias foram alguns dos temas tratados no encontro realizado na sede da Seccional em Rio Branco.

Participaram da atividade o secretário-geral da Ordem, André Marques, a diretora-tesoureira da Seccional, Isabela Fernandes, a presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista, Juliana Moreira, a agente administrativa da OAB/AC, Mônica Bezerra, o superintendente executivo da Caixa, Ismael Lima, e a gerente da entidade financeira, Mara Oliveira. Marques explica que os integrantes do banco solicitaram a reunião para apresentar a estrutura disponível no âmbito estadual e colocar-se à disposição da advocacia acreana neste ano.

“Após uma breve apresentação sobre a estrutura da Caixa Econômica Federal disponível à advocacia acreana, foram informadas algumas dificuldades pontuais enfrentadas pelos advogados no fluxo da Central de Alvarás. Prontamente, o superintendente apresentou soluções para os casos, além de iniciarmos a discussão de melhorias a serem implementadas junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região”, enfatizou o secretário-geral.

Para Juliana Moreira, o encontro foi proveitoso por destravar diversos empecilhos que dificultam o trabalho dos advogados. “Me sinto segura em dizer que a Caixa demonstrou que está pronta para atender as demandas da advocacia acreana, que vem lidando com a transição de alvarás físicos para eletrônicos. Entendo que a tecnologia veio para facilitar e otimizar o tempo do advogado e fico feliz em saber que o banco está alinhado com os avanços tecnológicos recentes”, pontuou a advogada.