Prefeitura de Cruzeiro do Sul e instituições definem estratégias de vacinação do Covid

O Prefeito Zequinha Lima se reuniu na tarde desta segunda-feira, 18, com diversas instituições para definir estratégias para segurança e aplicação da vacinação contra o Covi-19, como também tratar sobre a intensificação de ações de orientação e prevenção a doença, diante do número crescente de casos. Participaram do encontro o Ministério Público Estadual, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o Exército Brasileiro, a Secretaria Municipal de Saúde e a Coordenação Regional de Saúde.

“Fizemos essa conversa com a participação de várias instituições, para avaliar como vamos intensificar as orientações a população. Estamos na faixa amarela, que tem algumas restrições, então vamos orientar que possam cumprir, como o uso da máscara, do álcool em gel, o distanciamento, para não chegarmos em uma situação de risco”, enfatizou o Prefeito.

Para o Secretário Municipal de Saúde Agnaldo Lima, é necessária a união das instituições afim de orientar e conscientizar a população sobre os cuidados de prevenção a Covid, que ainda necessitam serem tomados. Em relação a vacina ele explicou que a Secretaria Municipal está preparada para receber o imunizante seja em pequena ou grande quantidade, já tendo as equipes preparadas.

“Nossa intenção é orientar e conscientizar a população, que estamos vivendo um momento crucial e crítico. Estamos na 3ª semana pós ano novo, que está nos deixando preocupados diante dos números que estão aumentando, da ocupação da UTI e Clínica médica”, falou.

A coordenadora regional da Secretaria Estadual de Saúde no Vale do Juruá Catiana Rodrigues, destacou que o Governo do Estado do Acre tem desde o início da pandemia buscado parceria com a prefeitura e com os demais órgãos fiscalizadores, o que surtiu muito efeito.

“Devido essas parcerias conseguimos reduzir os casos de Covid, nas ações de vigilância em saúde, e hoje estamos novamente nesse planejamento para não haver um aumento alarmante nos casos e nossas unidades não se sobrecarreguem”, destacou.

Além da PM e Corpo de Bombeiros, o 61º BIS também participou da reunião como força de segurança. O Tenente Coronel Carlos Eduardo, comandante do 61º BIS, enfatizou a importância da reunião, para conhecerem os planos de ação desenvolvidos tanto pelo estado como pelo município.

“Temos responsabilidade por Cruzeiro do Sul e mais sete município do Vale do Juruá e outros cinco do Sudoeste do Amazonas, o Exército entra com mais uma força nesse combate a pandemia, na medida daquilo que for determinado por nosso escalão superior, então participamos dessa reunião para saber a estratégia que vai ser traçada pelo município, para que possamos assessorar nosso escalão superior, na forma como o Exército pode ser empregado”, explicou.

O Prefeito Zequinha Lima salientou a importância da vacina e a necessidade de traçarem todo o planejamento em conjunto com as demais instituições, para que tudo ocorra da melhor forma.

“O que nos alenta é a notícia trazida pelo Governador, de que iniciaremos a vacinação nesta semana, mas ainda não é em uma quantidade grande, aos poucos ela vai chegando e teremos que cumprir um protocolo, e com base nele divulgaremos para sociedade comparecer nos locais estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde”, informou o prefeito.