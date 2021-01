Friagem chega hoje ao estado derrubando temperatura, diz Friale

O tempo vai mudar radicalmente a partir desta segunda-feira (18) com a chegada da primeira onda de frio polar do ano de 2021 no Acre. “À tarde vem o vento do sudeste. Alguns lugares devem ocorrer transtornos devido às chuvas”, disse Davi Friale, estudioso do clima.

Na tarde desta segunda-feira a previsão é que a temperatura fique amena, não passando dos 25 graus.

A friagem deve se concentrar em parte do Acre mas a partir desta terça-feira (19) avança pelo Estado.

O vale do Juruá sentirá leve diminuição da temperatura, com mínima, no dia seguinte, entre 20 e 22ºC, nas cidades de Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo, assim como nas demais cidades do centro e do oeste acreano. No sul do estado do Amazonas e no sul e oeste de Rondônia, a temperatura também cai, mas com menos intensidade.

“Nunca, no Acre e nas áreas próximas, houve registro de onda de frio polar no mês de janeiro, no meio do verão”, diz Friale, estudioso do clima, em seu portal O Tempo Aqui.