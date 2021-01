Por causa da pandemia, abstenção do Enem quase dobra no Acre

Dos 40.674 acreanos inscritos no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) apenas 19.721 compareceram para fazer as provas. Ou seja: 51,5% deixaram de participar do exame, mesma abstenção nacional.

Em números absolutos, 20.953 estudantes abstiveram desta etapa do Enem, cujas provas foram aplicadas neste domingo (17) em 17 dos 22 municípios do Acre. Foram utilizados 148 locais de prova e 1.677 salas.

Esses dados são preliminares, diz o Ministério da Educação. Os dados definitivos de presentes e ausentes dependem da apuração do consórcio aplicador e serão informados na divulgação dos resultados.

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, culpou a mídia pela abstenção recorde em todo o País. O Enem 2019 teve uma abstenção bem menor: dos 5,1 milhões de inscritos em todo o País naquela época, 3,9 milhões estiveram presentes na 1a fase, uma abstenção de 23,1%. No Acre, a abstenção foi de 22,9%. Esse número é quase o dobro da abstenção neste ano.

O tema da redação do Enem 2020 foi ‘O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira’.

Os candidatos tiveram que fazer um texto dissertativo-argumentativo, apresentar opiniões e organizar a defesa de um ponto de v

O Enem foi realizado em meio à grande polêmica e disputa judicial por causa da questão sanitária provocada pela pandemia da Covid-19.

Ao todo, 2.680.697 participantes realizaram a primeira prova da versão impressa do Enem 2020 neste domingo, 17 de janeiro. O número representa 48,5% dos 5.523.029 inscritos no Enem impresso, considerando todos os locais onde houve prova neste primeiro dia de aplicação. Os dados são preliminares, tendo em vista que os números definitivos dependem da apuração do consórcio aplicador e serão informados na divulgação dos resultados do Enem.

O Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais Anísio Teixeira (Inep) registrou 4.030.830 (69,75%) acessos ao Cartão de Confirmação de Inscrição até as 13h de ontem (17).

O exame foi aplicado em 1.689 municípios. No total, foram 14.447 locais de aplicação e 201.380 salas de prova. Não houve aplicação no estado do Amazonas e nos municípios rondonienses de Espigão D’Oeste e Rolim de Moura.

Com isso, 160.548, 969 e 2.863 inscritos não fizeram provas nestes locais, respectivamente. O Inep e o Ministério da Educação (MEC) irão unir esforços institucionais, em conjunto com o governo do Amazonas, para a adoção de soluções administrativas alternativas com vistas à realização do Enem nas datas previstas de reaplicação, em 23 e 24 de fevereiro. Inscritos dos dois municípios de Rondônia também poderão fazer a prova.

Neste domingo, os participantes resolveram itens de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além de escreverem a redação, com o tema “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”. A aplicação ocorreu sem incidentes consideráveis.

Ao todo, 69 ocorrências foram registradas, entre elas, emergências médicas (2), desabastecimento de água (1), interrupção temporária de energia elétrica (60), além de questões relacionadas à infraestrutura do local de prova (4) e à segurança pública (2).