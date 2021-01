Gladson Cameli recebe 41 mil doses da vacina contra Covid-19

O governador Gladson Cameli, junto com boa parte dos governadores de todo o país, participou na manhã desta segunda-feira, 18, da cerimônia realizada pelo Ministério da Saúde para entrega e distribuição das doses da vacina Coronavac, contra a Covid-19, no centro de logística e distribuição do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, as seis milhões de doses adquiridas pelo governo federal por meio do Instituto Butantan serão distribuídas ainda nesta segunda para todos os estados e a vacinação dos grupos que compreendem a primeira fase está autorizada já a partir das 17 horas, no horário de Brasília.

“Todas as famílias das vítimas recebam a nossa solidariedade, é muito difícil perder alguém que amamos. Está dado o primeiro passo para a maior campanha de vacinação do mundo. E depois de ouvir os governadores, chegamos a uma conclusão que hoje ainda distribuiremos todas as vacinas aos estados e hoje ainda os estados, ao final do dia, já de fato começarão a vacinação”, destacou o ministro da Saúde.

As doses distribuídas são proporcionais à população de cada estado e autorizadas para os grupos que compõem a Fase I do Plano Nacional de Imunização. Nesta primeira leva, o Acre recebe 41 mil doses da vacina.

Segundo o levantamento do próprio governo federal, já estão aptos a receber a vacina no estado 244 pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, 12.815 indígenas e 6.343 profissionais da saúde, totalizando 19.402 pessoas na primeira fase.

Ontem, após a aprovação de uso emergencial das vacinas do Instituto Butantan e da Fiocruz pela Anvisa, o próprio presidente Jair Bolsonaro ligou para o governador Gladson Cameli chamando-o para receber as doses.

“A nossa logística já está toda montada, nosso pessoal já está todo aguardando e, dependendo da hora que chegar em Rio Branco, nós vamos começar a fazer a distribuição para o interior do Acre, onde todos os municípios serão atendidos, em parceria com as prefeituras, para a imunização do povo acreano. A quantidade está sendo entregue proporcionalmente, mas essa é a primeira fase e o primeiro momento. Ao longo das próximas semanas receberemos novas levas”, destacou o governador em Guarulhos.

Nos últimos dias, o governo do Acre deixou claro que possui seringas em estoque, locais para armazenamento das doses e plano de imunização prontos, esperando apenas o envio das vacinas pelo governo federal. Com a Coronavac, o plano é adquirir 700 mil doses da vacina e imunizar 350 mil pessoas. Já com a vacina da Oxford, a aquisição será de 500 mil doses e o plano é imunizar 230 mil pessoas.