Gladson faz duro alerta para Covid-19 e pede que população mantenha cuidados sanitários

Em pronunciamento oficial neste domingo, 17, o governador Gladson Cameli reforçou a importância dos cuidados como lavar as mãos, uso de máscara e fortalecimento do distanciamento social, como medida principal para conter o avanço do coronavírus no Acre.

No vídeo de anúncio, ele ainda lembra que o governo do Estado tem tomado todas as providências para salvar vidas. “Temos nos esforçado para manter os medicamentos necessários para o tratamento dessa doença disponível à nossa população. E estou fazendo todos os esforços para o mais rápido possível iniciarmos a vacinação contra a Covid no Acre”.

O governador disse ainda que os esforços não serão suficientes se não puder contar com a colaboração da população. “Temos que continuar tomando todos os cuidados para que a situação do Amazonas não se repita aqui. É importante que cada um tenha consciência da seriedade do momento que estamos atravessando. Assim continue a seguir os protocolos recomendados para não se contaminar com a Covid”, esclareceu.

Ainda assim, o governador fez um apelo à população que mantenha o isolamento social e que evitem aglomerações. “Nesse momento preciso contar com a colaboração de todos os acreanos para salvarmos mais vidas. Porém quero deixar uma palavra de esperança porque acredito que, em breve, com cada um fazendo a sua parte e a vacinação em massa da nossa população, poderemos voltar à normalidade. Mas até lá sejamos cautelosos e mostremos o amor que temos à nossa vida e a dos nossos semelhantes”.

