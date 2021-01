Historiador publica mais um livro sobre o Acre e como esse Estado era visto antigamente    

O professor e historiador da Ufac, Francisco Bento, publicou o livro “Acre Formas de Olhar e de Narrar Natureza e História nas Ausências” (editora Nepan), na versão digital e no formato impresso, o qual pode ser encontrado na livraria Paim ou com o autor.

A publicação discute representações do Acre na primeira metade do século 20, relacionando-se com a linha de pesquisa Culturas, Narrativas e Identidades Amazônicas, em que o professor participa no programa de pós-graduação em Letras: Linguagem e Identidade, da Ufac.

A obra é derivada do projeto Acre como Caricatura, com o qual o escritor concorreu ao edital do Cartão Pesquisador da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, sendo desenvolvido, posteriormente, durante seu período de estágio no pós-doutorado, entre 2019 e 2020, no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

“Desenvolvi o trabalho com imagens, charges, fotografias, poemas, relatos de viagem sobre como o Acre era representado nesse período, privilegiando materiais que levam para o lado do jocoso, da ironia”, disse Francisco Bento. (Ufac)