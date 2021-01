Em menos de 24 horas, Polícia Militar apreende quatro armas de fogo na capital

As equipes da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreenderam, durante o serviço desta quarta-feira, 13 de janeiro, quatro armas de fogo em bairros distintos da capital acreana. Seis pessoas foram presas e encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Os três primeiros armamentos foram apreendidos por guarnições do 1º Batalhão, sendo a primeira uma arma de fabricação caseira – calibre 28, na Via Verde, após uma abordagem de rotina a uma dupla de homens. Com eles, ainda foi localizada uma motocicleta e celulares, ambos produtos de roubo.

O segundo armamento, também de fabricação caseira – calibre 36, municiado, foi apreendido na “Estrada” da Floresta. Uma pessoa foi presa. E a terceira arma, um revólver – calibre 38, foi apreendido no Aviário. Uma pessoa também foi presa.

O quarto armamento, uma pistola de origem Argentina – calibre 45, foi apreendida, após uma ação conjunta das guarnições do 1º e do 2º Batalhões. O fato ocorreu no conjunto Habitar Brasil e duas pessoas foram presas.

