O QUE PODERIA ser um prenúncio, um primeiro passo para uma recomposição política visando 2022 – ambos estiveram em palanques separados na eleição municipal da capital – acabou sendo um encontro para discutir qual é o sexo dos anjos, a recente reunião entre o governador Gladson Cameli e o senador Sérgio Petecão (PSD).

A política e a sucessão estadual não fizeram parte do primeiro encontro entre ambos, depois de um longo período sem conversarem.

“Foi uma conversa sem praticamente se falar em política. Sem polêmica. Nem ele falou e nem eu falei sobre a eleição de 2022”, destacou ontem o senador Sérgio Petecão (PSD) ao BLOG DO CRICA. “Não chegou nem a comentar se será ou não candidato à reeleição, se limitou a pedir ajuda ao seu governo na questão de emendas parlamentares, no que disse que ajudaria, ficou nisso”, aduziu o senador.

Para Petecão, é muito cedo ainda para colocar em debate a disputa do governo na eleição do próximo ano. Ele promete que vai aproveitar o recesso para visitar os rincões mais distantes do estado, e que a eleição governamental é assunto para entrar em pauta no momento oportuno.

MACACO VELHO NÃO METE A MÃO EM CUMBUCA

O SENADOR SÉRGIO PETECÃO (PSD) é um profissional da política. Vem de uma sucessão de vitórias. Na última eleição, ele foi o político mais votado do estado para mais um mandato no Senado. Experiente, vai ver primeiro como será o cenário em 2022, quais serão as alianças, não ganharia nada antecipando o debate sucessório.

PONTO POSITIVO

O GOVERNADOR Gladson está certo em defender a vacinação dos acreanos o mais rápido possível; faz campanha pessoal neste sentido, optando por ficar distante dos negacionistas medievais do governo federal.

FOI MUITO BEM

ALIÁS, o Gladson, o secretário de Saúde, Alysson Bestene; se saíram muito bem até aqui, na condução das medidas de combate à pandemia da Covid-19. Boa parte da popularidade do Governo tem conexão com este fato.

BATENDO O ESCANTEIO E CABECEANDO

CONTRATAR uma empresa de consultoria e a mesma empresa para fiscalizar o resultado, é como alguém bater o escanteio e correr para cabecear. Isso ainda dará bode!

CABEÇA DURA

NA GESTÃO PÚBLICA, não se coloca abacaxi no colo, pelo contrário, se tira. O prefeito Tião Bocalom tende a dar um tiro no pé ao insistir em trazer o DEPASA para a PMRB. O velho Boca, continua sendo o cabeça dura de sempre.

AÇÃO EFICIENTE

A EQUIPE de iluminação pública da PMRB foi eficiente em acabar com a escuridão da Praça do Tropical. Registre-se.

VER COMO SE COMPORTA

O PREFEITO DE CRUZEIRO DO SUL, Zequinha, era o vice na conturbada gestão do ex-prefeito llderlei Cordeiro. É aguardar, para ver como se comportará em carreira solo.

CAUSA PRINCIPAL

SE EXISTEM políticos comemorando a queda do chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, por certo são os que tiveram os seus pedidos de facilidades pessoais banidos.

OCUPAR O VAZIO

A PREFEITA de Brasiléia, Fernanda Hassem, não está nada errada em aspirar disputar uma vaga de deputada federal em 2022. Há um vazio nesta área, no chamado Alto Acre.

VOTO DISTRITAL

DEVE ENTRAR em discussão no Congresso após a posse dos novos presidentes do Senado e Câmara Federal, o “voto distrital,” que seria um avanço na lei eleitoral.

PRIMEIRO ENFRENTAMENTO

O PRIMEIRO enfrentamento da secretária municipal de Educação, Nabiha Bestene, será com o SINTEAC, que já colocou na pauta a discussão de vantagens da categoria.

NÃO QUER CONVERSA

O PREFEITO de Sena Madureira, Mazinho Serafim, disse em conversa com o senador Petecão (PSD) – que chegou propor uma reconciliação – que, ele não quer uma aproximação com o governador Gladson. Ponto final.

SEM APOIO

MAZINHO não se reelegeu com o apoio da máquina do governo. Ao contrário, todos os governistas se juntaram para lhe derrotar. Só que, esqueceram de combinar com o eleitor.

LÍDER DO GOVERNO

A QUESTÃO para o governo Gladson na sua relação com a ALEAC está além da escolha do novo líder da base política governista, mas em tirar a maioria dos deputados aliados do silêncio que fazem ante aos ataques da oposição.

FICARAM ENCOLHIDOS

MESMO SENDO maioria esmagadora na ALEAC, os deputados da base do governo em sua grande parte, optaram nestes dois anos em não fazer uma defesa coesa do governo. Ficaram com o bônus, e fugiram do ônus.

BEM MAIS ATUANTE

MESMO minoritária, a base da oposição ao governo do Gladson, foi bem mais atuante nos debates na ALEAC que, a chamada base governista.

EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL

HÁ UMA EXPLICAÇÃO plausível para o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ter uma certa dificuldade em montar nomes para o primeiro escalão. Nunca teve grupo ao longo de suas campanhas, atuava praticamente só.

RESOLVER RÁPIDO

O GOVERNADOR Gladson precisa resolver rápido esta questão da reconstrução das pontes quebradas com aliados na última campanha municipal. Não pode ficar ouvindo os falcões do seu governo e os bajuladores.

QUE TRAPALHADA!

A CADA MOVIMENTO feito na área federal de saúde, na questão da vacinação, é uma trapalhada atrás da outra.

FRASE MARCANTE

“Em cada coisa criada por Deus, há mais do que se supõe, ainda que seja uma formiguinha”. Madre Tereza de Calcutá.