A Frente Popular do Acre, liderada pelo PT, governou o Acre por 20 anos. A aliança reunia partidos de várias matizes políticas e ideológicas, por exemplo, PCdoB e PSDB (até o PP participou).

Durante esse período, muitos servidores e agentes políticos foram formados, treinados e capacitados tecnicamente para ajudar a gerir o estado.

Ao longo do tempo, parte do contingente desses profissionais migraram para prefeituras, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado e universidades. Porém, muitas permaneceram nos quadros do estado e da prefeitura da capital.

O prefeito Tião Bocalom foi surpreendido com a notícia de que tinha nomeado uma suposta petista para sua gestão. Surpresa maior foi sua resposta: “Os petistas ficam nos cargos até treinarem o pessoal que vai assumir as funções”. Mediante a pressão alegou que não sabia.

O ódio ao PT está cegando pessoas que, até então, eram conhecidas pelo bom senso e o elevado grau de responsabilidade e espírito público.

O antipetismo, na verdade, é uma grande baboseira porque se fundamenta no ressentimento, na mágoa e na ingratidão (devem ter suas razões). Entretanto, os muitos que promovem o antipetismo se beneficiaram dos governos petistas.

A Frente Popular, (que não era só o PT), capacitou funcionários. (O prefeito Angelim tirou garis do alcoolismo, analfabetismo e da violência para uma vida honrada e digna); os governadores Jorge e Binho levaram nível superior a todos os professores do Acre.

Se o governador Gladson Cameli tem dificuldades na sua gestão e o prefeito Bocalom começa a ter (não conseguiu nomear a equipe) é por falta de gente preparada. Essas pessoas existem, mas cometeram o crime hediondo de terem servido a população nos governos da FPA. Talvez seja apenas ressentimento; uma herança maldita do regime militar. Nesse caso, orar ou rezar o Pai Nosso ajuda.

“A gratidão reúne todas as qualidades e a ingratidão todos os defeitos”. (Ditado popular)

. Se inventaram alguma coisa nova não sei, mas o que sei é que a função do prefeito é cuidar da cidade, promover o desenvolvimento e o bem comum de seus cidadãos.

. A Covid-19 avança por todo o mundo; no Brasil mais de 200 mil pessoas já morreram, uma cidade inteira de gente.

. No Acre, mais de 800 já partiram também!

. E a briga política continua…

. A conversa do governador Gladson Cameli com o senador Sérgio Petecão foi açucarada, tipo quando se pega um táxi ou mesmo se vai a um consultório médico.

. Tipo:

. “Tá fazendo uma calor doido”,

. “,É acho que vai chover”;

. “Será que vai dar alagação esse ano?”

. “É, parece, né”;

. “Esse Trump é doido”;

. “É doido mermo”…

. “Me ajuda”?

. “Ajudo” …

. “Vou indo, tá”?!

. “Tá”!

. “Inté”!

. “Té”!

. O tema 2022, que deveria ser o mais importante, ficou para depois, na próxima rodada!

. Bem lembrado, governo com R$ 2,2 bilhões para investir nos municípios.

. O deputado Nicolau Júnior, presidente da Aleac, está fazendo uma faxina geral na Casa, arrumando tudo.

. O ócio mata políticos!

. Só não mata filósofos!

. A pandemia do coronavírus está deixando algumas pessoas religiosas com um parafuso frouxo;

. Deus me livre e guarde!

. É o fim do mundo, a marca da besta, do Apocalipse, o chip…tudo ligado à vacina!

. Conspiração para todos os lados, trevas na essência da palavra e da Palavra.

. Bom dia!