MPAC recebe visita institucional do prefeito Tião Bocalom

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, e o secretário-geral da instituição, promotor de Justiça Rodrigo Curti, receberam nesta quinta-feira, 07, a visita institucional do prefeito do município de Rio Branco, Tião Bocalom.

O gestor veio acompanhado pela vice-prefeita Marfisa Galvão, pela procuradora-geral do Município de Rio Branco, Francisca Araújo Mota e seu adjunto, Joseney Cordeiro, e pelo presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N. Lima. Na ocasião, Bocalom falou sobre o objetivo da visita.

“É muito importante que nós façamos um trabalho conjunto, porque quem se beneficia disso é a nossa população. O MPAC tem a função de ser o guardião da lei e, portanto, pode nos ajudar muito com nosso trabalho. Isso só será possível se construirmos uma boa relação”, observou o gestor do município de Rio Branco.

A chefe do MP acreano deu boas-vindas ao prefeito e sua equipe de gestão e reforçou que, enquanto representante do MPAC, o que mais preza é pela harmonia entre os poderes constituídos de estado e as instituições. A PGJ também destacou a atuação do órgão durante a pandemia da COVID-19 e o conjunto de ações realizadas nos últimos três anos de sua gestão, visando o combate à corrupção e a improbidade administrativa no estado do Acre.

“O MPAC fica muito honrado com a visita do prefeito, da vice-prefeita e sua equipe. Durante nossa conversa acordamos que o Ministério Público sempre estará do lado do gestor do município de Rio Branco, para que possamos caminhar juntos, em prol da comunidade. O MP do Acre está de portas abertas para a Prefeitura de Rio Branco e espero que possamos seguir com as parcerias já firmadas e atrair outras parcerias, que contribuam para o avanço e desenvolvimento da nossa capital”, disse a PGJ.