Cheia do Juruá deixa 30 localidades na escuridão em Cruzeiro do Sul e revolta só aumenta

Por causa da cheia do Rio Jurupa, a Energisa teve de suspender o fornecimento de energia elétrica parcialmente em cerca de 30 localidades afetadas pela enchente.

A ação foi realizada por uma questão de segurança dos clientes, das equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros que estão atuando no atendimento as famílias desabrigadas.

Os moradores não gostaram e na noite desta quinta-feira, 7/1, realizaram uma manifestação na cabeceira da Ponte da União sobre o rio Juruá, cobrando o religamento da energia no Miritizal, uma grande região da cidade.

A Polícia Militar foi acionada e acompanhou a movimentação.

A suspensão do fornecimento parcial de energia ocorre em Cruzeiro do Sul, nos seguintes locais: Parte da BR-364 (Cruzeiro do Sul/Tarauacá); Bairro Zona Rural de Cruzeiro do Sul: Comunidade Muniz Rural, Ramal Estirão do Remanso, Ramal Lago do Tapiri; Bairro Igarapé Preto: Estrada do Aeroporto; Bairro Miritizal: Ramal da Preguiça Miritizal, Rua Nossa Senhora da Glória; Bairro Miritizal Rural: Avenida Rio Juruá, Ramal Olivença Rural, Travessa do Raso, Travessa do Vava, Travessa da Julieta, Travessa Aboco, Travessa do Dedeu, Travessa do Pere, Travessa do Posto Euclides da Cunha; Bairro Cruzeiro do Sul: Ramal da Preguiça; Bairro Remanso e Olivença.

“Além disso, nesse período a população deve redobrar os cuidados com energia elétrica em caso de chuvas fortes, nos lugares alagados e nas regiões afetadas por enchentes”, alerta a empresa.