Ribamar Trindade é exonerado do governo de Gladson Cameli

Um dos nomes mais poderosos nos dois anos de governo Gladson Cameli deixa o governo. Como já tinha sido noticiado nesta quinta-feira, 7,divergências entre Ribamar Trindade e o governador fizeram com que Trindade fosse exonerado do cargo de secretário da Casa Civil. A exoneração foi oficializada pelo Diário Oficial desta sexta-feira, 8.

Trindade foi indicado para a vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas, mas Gladson não conseguiu fazer com que o mesmo tomasse posse, o que azedou de vez a relação entre os dois. O caso segue judicializado e tem um parecer recente do Ministério Público afirmando que Ribamar não preenche os requisitos por entender que a vaga é de auditor-substituto.

Com a saída de Trindade da Casa Civil chega ao fim o grupo que ficou conhecido como República do TCE, formada por Semírames Dias, ex-secretária de Fazenda, e Oscar Abrantes, ex-controlador geral do Estado do Acre. Os três, durante o primeiro ano de mandato, eram apontados como os que tomavam as decisões no governo acreano.