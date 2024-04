Igor, do ‘Flow’, revela quanto Vincent Martella, o Greg, cobrou por entrevista

Tratado como celebridade hollywoodiana após viralizar com a camiseta ‘Eu sou famoso no Brasil’, o ator Vincent Martella, o Greg do seriado ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, recebeu vários convites de programas de TV em sua passagem por São Paulo.

Aceitou conversar com Danilo Gentili no ‘The Noite’ e gravou esquete de humor para o canal pago ‘Central Comedy’. Grandes podcasts disputaram sua presença. Na quarta-feira (17), ele esteve no ‘Inteligência Ltda.’ de Rogério Vilela. A entrevista rendeu 1,1 milhão de visualizações no ‘ao vivo’.

No dia seguinte, Igor Coelho respondeu a um espectador que gostaria de ver o ator norte-americano no ‘Flow’. “Dificilmente vai rolar. O cara começou a fazer um leilão cobrando alto para ir nos bagulhos, tá ligado?”, afirmou. “Eu não pago ninguém pra vir aqui, então não vai rolar.”

Na sequência, o apresentador perguntou para a produção “o último preço” cobrado por Vincent Martella. “Cinco mil dólares”, informou. “Eu nem acho que isso seja coisa dele. Não deve ser coisa dele, mas foi isso que rolou.” Na cotação desta sexta-feira (18), o cachê pedido em dólares equivale a R$ 26 mil.

Programas jornalísticos da TV e do YouTube raramente pagam por entrevistas, mas há exceções. Um convidado em evidência pode gerar audiência que justifique quebrar a regra e fazer o investimento.